Киев признает, что возвращение зарубежных компаний в РФ — лишь вопрос времени

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти не исключают смягчения западных санкций против России и признают, что возвращение зарубежных компаний в РФ неизбежно. Об этом заявил уполномоченный Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк.

В интервью газете Politico Власюк назвал возвращение стран, ведущих бизнес с Россией, «вопросом времени». Он также признал, что западные санкции против РФ в конечном счете могут быть отменены. По его мнению, пока «преждевременно говорить о том, какая именно отмена санкций должна быть частью каких-либо сделок». Однако, как отмечает газета, Украина открыта к смягчению санкций против России в рамках мирного соглашения.

Также Власюк допустил, что европейские страны заключат новые соглашения о покупке российских нефти и газа. «У России большой потенциал, особенно энергетические ресурсы. Было бы, вероятно, глупо не попытаться его использовать», — сказал он, выразив надежду на то, что такие соглашения не будут заключаться до завершения вооруженного конфликта на Украине.