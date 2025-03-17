ВС РФ нанесли поражение ВСУ у Гоголевки, Горналя, Гуева и Олешни Курской области
16:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные за сутки в ходе наступательных действий в Курской области нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Гоголевки, Горналя, Гуева и Олешни. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — сказали там.
За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, два миномета, станция контрбатарейной борьбы, а также три пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов.
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