ЕС принял санкции против Руанды за ситуацию в ДРК

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД ЕС приняли санкции против 9 физических лиц, включая военных Руанды, которых Брюссель считает ответственными за конфликт в приграничных районах Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, в черный список ЕС включены руандийские военные, лидер действующей в Конго повстанческой группы М23, а также губернатор восточной провинции ДРК Северное Киву.

Одновременно с этим власти Руанды объявили о разрыве дипломатических отношений с Бельгией и высылке из страны всех бельгийских дипломатов в 48 часов, а Бельгия в ответ объявила персонами нон грата всех дипломатов Руанды.