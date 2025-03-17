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ЕС принял санкции против Руанды за ситуацию в ДРК

17:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД ЕС приняли санкции против 9 физических лиц, включая военных Руанды, которых Брюссель считает ответственными за конфликт в приграничных районах Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, в черный список ЕС включены руандийские военные, лидер действующей в Конго повстанческой группы М23, а также губернатор восточной провинции ДРК Северное Киву.

Одновременно с этим власти Руанды объявили о разрыве дипломатических отношений с Бельгией и высылке из страны всех бельгийских дипломатов в 48 часов, а Бельгия в ответ объявила персонами нон грата всех дипломатов Руанды.

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