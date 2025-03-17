Вопрос уступок Киевом территорий обсуждался США и Украиной — Белый дом
22:00 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители США и Украины обсуждали вопрос о территориальных уступках со стороны Киева. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.
«Это обсуждалась командой президента [США Дональда Трампа] и украинцами», — отметила она, говоря о вопросе территориальных уступок со стороны Киева. «Я не буду говорить с этой трибуны, где будут проходить эти линии, или о каких-либо иных подробностях. С моей стороны будет неразумно забегать вперед перед разговором президента [США] с президентом [России Владимиром] Путиным завтра (во вторник — прим. ТАСС)», — добавила Ливитт.
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