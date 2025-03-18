Более 1,1 млн случаев гриппа и ОРВИ регистрируется в России за неделю

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории России сохраняется третью неделю подряд, за семь дней регистрируется больше 1,1 млн случаев. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России третью неделю подряд держится на высоком уровне — регистрируется более 1,1 млн случаев в неделю, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости. Сохраняется высокая активность вирусов гриппа: в структуре респираторных вирусов грипп сохраняет лидирующее положение, в частности грипп B и A(H1N1). Среди вирусов негриппозной этиологии преобладают риновирусы, РС-вирусы», — говорится в сообщении.