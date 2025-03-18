11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать.

«Завтра утром я буду говорить с президентом [РФ Владимиром] Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Я очень жду телефонного разговора с президентом Путиным», — резюмировал Трамп.