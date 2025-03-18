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НОВОСТИ

Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы

11:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, однако многое еще предстоит сделать.

«Завтра утром я буду говорить с президентом [РФ Владимиром] Путиным о войне на Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще остается», — написал он в социальной сети Truth Social.

«Я очень жду телефонного разговора с президентом Путиным», — резюмировал Трамп.

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