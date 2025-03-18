Экономика РФ продолжает расти, но темпы замедляются — Решетников

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика продолжает расти, но темпы роста замедляются. Задача номер один — поддержать инвестиционный ритм, заявил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Экономика продолжает расти, но темпы замедляются. Сокращается объем заказов у бизнеса. Ужесточение денежно-кредитной политики и высокий „ключ“ ведут к сжатию кредитования, сдерживанию инвестиций», — сказал он, подчеркнув, что сейчас задача номер один — поддержать инвестиционный ритм.