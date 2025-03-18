Нужно выработать единые подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний — Мантуров

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил о необходимости выработки единых походов к перспективам возвращения иностранных компаний на российский рынок, эта возможность не должна табуироваться.

«Что нужно делать превентивно в контексте технологической политики — это выработать единые подходы к перспективам возвращения на наш рынок западных компаний. Нам точно нельзя табуировать саму такую возможность», — сказал Мантуров, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Но «открывать двери» нужно только в те ниши, в которых Россия согласится поделиться своим суверенитетом, отметил первый вице-премьер.