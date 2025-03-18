Всем стало очевидно, чего стоят западные юрисдикции — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всем стало очевидно, чего стоят высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, куда многие стремились, чтобы там спрятаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

«Надо признать, что и раньше эти механизмы работали со скрипом, я имею в виду предложенные нашими западными так называемыми партнерами, а сейчас и вовсе покровы, что называется, спали, и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там прикопать по тихому», — сказал Путин.