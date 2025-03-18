Всем стало очевидно, чего стоят западные юрисдикции — Путин
17:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всем стало очевидно, чего стоят высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, куда многие стремились, чтобы там спрятаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.
«Надо признать, что и раньше эти механизмы работали со скрипом, я имею в виду предложенные нашими западными так называемыми партнерами, а сейчас и вовсе покровы, что называется, спали, и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там прикопать по тихому», — сказал Путин.
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