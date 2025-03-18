0
0
150
НОВОСТИ

Всем стало очевидно, чего стоят западные юрисдикции — Путин

17:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всем стало очевидно, чего стоят высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, куда многие стремились, чтобы там спрятаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

«Надо признать, что и раньше эти механизмы работали со скрипом, я имею в виду предложенные нашими западными так называемыми партнерами, а сейчас и вовсе покровы, что называется, спали, и всем стало очевидно, чего стоят разные высокие суды в европейских столицах, западные юрисдикции, в которые многие стремились, чтобы там спрятаться самим и что-то там прикопать по тихому», — сказал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 18.03.2025
Путин поручил следить за возвращением западных компаний, «хлопнувших дверью»
0
116
17:12 18.03.2025
ГД вводит обязательную маркировку звонков на экранах мобильных телефонов
0
201
16:32 18.03.2025
В мире раскручивается новая спираль экономического соперничества — Путин
0
281
16:12 18.03.2025
Глава Ненецкого АО объявил о переходе на новую работу
0
276
16:00 18.03.2025
ВСУ потеряли более 270 военных на курском направлении за сутки
0
311
15:32 18.03.2025
Нужно выработать единые подходы к возвращению на рынок РФ западных компаний — Мантуров
0
344
15:12 18.03.2025
За последние 3 года в экономику РФ удалось вовлечь порядка 2 млн человек — Котяков
0
352
15:00 18.03.2025
У 76% украинцев нынешняя власть вызывает разочарование, стыд и злость — опрос
0
421
14:32 18.03.2025
Экономика РФ продолжает расти, но темпы замедляются — Решетников
0
411
14:12 18.03.2025
Большинство стран ЕС и Брюссель настроены продолжать конфликт на Украине — Сийярто
0
456

Возврат к списку