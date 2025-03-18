ФРГ собирается выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генассамблеи ООН
18:45 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ планирует выдвинуть главу МИД Германии Анналену Бербок («Зеленые») кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025–2026 гг. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине.
До формирования нового правительства Германии Бербок исполняет обязанности министра иностранных дел. Новый кабинет министров, как планируется, будет создан до 20 апреля. «Зеленые» не участвуют в коалиционных переговорах, так что вряд ли войдут в его состав.
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