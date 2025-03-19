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Администрация США изучает возможность отказа от командования силами НАТО в Европе — источник

09:20 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность отказа от поста главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, который с 1951 года занимали исключительно американские генералы. Об этом сообщил со ссылкой на источники в Пентагоне телеканал NBC News.

По его данным, инициатива является частью масштабной реорганизации боевых командований США, направленной на сокращение расходов. Если план будет реализован, отмечает телеканал, это станет символическим шагом, который может быть воспринят как отход США от лидерства в альянсе.

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