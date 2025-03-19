Хуситы заявили о нанесении нового удара по авианосцу США в Красном море

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли четвертый за 72 часа удар по американскому авианосцу USS Harry Truman в Красном море, предотвратив авианалет на арабскую республику. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа.

По его словам, атака была осуществлена с использованием «нескольких крылатых ракет и беспилотников».