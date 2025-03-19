Отец устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки приговорен к исправительным работам

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Брянске приговорил Дмитрия Афанаскина, отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии, к 1 году и 8 месяцам исправительных работ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 8 месяцев с удержанием 1% заработной платы в доход государства», — сказал судья.