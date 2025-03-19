ВС РФ завершают разгром противника в Курской области — Путин

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15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска провели в Курской области ряд дерзких стремительных успешных операций. Армия завершает разгром противника в регионе, указал на коллегии Генпрокуратуры президент России Владимир Путин.

«Наши войска недавно провели ряд стремительных достаточно дерзких эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области», — обратил внимание президент.