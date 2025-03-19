Сбер готов профинансировать создание почти 27 тысяч новых гостиничных номеров
16:30 19.03.2025
Сбер по госпрограмме развития туристических кластеров одобрил проекты общим объемом порядка 380 млрд руб. Об этом банк сообщил в ходе туристической выставки MITT 2025.
Из общего объема заявок 68 сделок на 204 млрд руб. – действующие проекты, которые уже одобрены Минэкономразвития. Больше всего новых гостиничных номеров по этим заявкам должно появиться в Краснодарском крае (3145 номеров), Москве (2838 номера) и Камчатском крае (1640 номеров). Еще 76 заявок на 175 млрд руб. направлены на рассмотрение в ведомство – количество проектов, которые будут включены в программу, определится по результатам отбора.
В рамках программы уже введены в эксплуатацию 9 гостиниц, это почти 1800 новых номеров. Общий потенциал номерного фонда по всем рассмотренным и принятым Сбером заявкам составляет около 27 тыс. номеров.
Программа развития туристических кластеров устанавливает правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям для возмещения недополученных доходов по кредитам, которые выдаются по льготной ставке. Цель программы – финансирование инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров. В рамках программы можно получить кредит на строительство отелей, аквапарков, горнолыжных комплексов и других объектов.
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