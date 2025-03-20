Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта Жеребянки Запорожской области — Рогов

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта Жеребянки на степногорском направлении в Запорожской области, идет зачистка села. Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска выбили боевиков ВСУ из Жеребянок, проводится зачистка этого населенного пункта», — сказал собеседник агентства.