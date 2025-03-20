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Ситуация с торговыми пошлинами США вызвала раскол внутри Евросоюза — Politico

10:32 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые страны ЕС, включая Францию, выступают против решения Еврокомиссии (ЕК) о введении ответных пошлин на американские товары в надежде избежать торговой войны с США. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Французы — самые громкие. Они наиболее агрессивно защищают свои интересы, поэтому получают больше ответных ударов. Это классический случай защиты своих экономических интересов», — заявил изданию неназванный дипломат ЕС. Помимо Франции, против эскалации «торговой войны» выступают Ирландия, Испания, Италия и Нидерланды — страны европейского блока, экспортирующие больше всего алкоголя в США, на который американский президент Дональд Трамп обещал ввести дополнительные пошлины. За введение пошлин выступает ЕК, которая «размахивает большой палкой», пытаясь ответить США зеркальными мерами, пишет издание.

Такое развитие событий было ожидаемым, считает старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Агата Демаре. По ее словам, «в европейском единстве возникли разрывы, когда дело дошло до торговли», так как не все страны «одинаково подвержены потенциальной торговой войне или пошлинам США».

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