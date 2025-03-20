Осужденные за теракты в Курской области солдаты ВСУ минировали территории

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осужденные на 15 лет за теракты в Курской области военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ младший сержант Александр Дзема и солдат Денис Попов минировали дороги в регионе. Это отмечается в материалах дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Обвиняемые Дзема и Попов осуществили террористический акт в том числе путем минирования дорожных направлений и участков местности, а также нанесение огневого поражения подразделением ВС РФ», — отмечается в документе.