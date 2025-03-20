Несколько дипломатов ЕС раскритиковали план Каллас о помощи Украине — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дипломаты нескольких стран Евросоюза в частном порядке раскритиковали предложение главы дипслужбы ЕС Каи Каллас о выделении нового транша финансовой помощи Украине на 40 млрд евро. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, некоторые дипломаты были недовольны, что с ними не консультировались по этому вопросу, другие выступили против предложения рассчитывать взносы на основе ВВП. Один неназванный дипломат назвал предложение Каллас «непродуманным».

Издание утверждает, что этот план не будет принят во время саммита Европейского совета в Брюсселе 20 марта.