0
0
161
НОВОСТИ

Польше не стоит проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике — Грызлов

12:20 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не рекомендует Варшаве проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике. Об этом заявил ТАСС посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Грызлов напомнил, что в рамках состоявшейся в Москве 13 марта встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся обмен ратификационными грамотами по двустороннему Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. «Таким образом, этот исторический документ вступил в силу. В совокупности с ранее заключенными двусторонними соглашениями он дает нам полное право отвечать на внешние угрозы с применением соразмерных их масштабу сил и средств, используя весь имеющийся арсенал. На месте руководства Польши я бы не рисковал проверять наши оборонительные возможности на практике», — подчеркнул он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 20.03.2025
Мерц «врет как Геббельс» и закончит плохо, отметил Медведев
0
20
13:00 20.03.2025
Премьер Словакии заявил о возможности наложить вето на санкции ЕС против РФ
0
27
12:32 20.03.2025
Зеленский заявил, что для Украины встреча с РФ не будет «проблемой»
0
139
12:05 20.03.2025
Пентагон планирует прекратить отправку новых войск в Японию — CNN
0
183
12:00 20.03.2025
В ЕС не считают возможной приостановку права голоса Венгрии — Politico
0
201
11:32 20.03.2025
Зеленский утверждает, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС
0
241
11:20 20.03.2025
Туск попросил Дуду немедленно подписать закон об ограничении права на убежище
0
281
11:05 20.03.2025
Несколько дипломатов ЕС раскритиковали план Каллас о помощи Украине — Politico
0
291
11:00 20.03.2025
Осужденные за теракты в Курской области солдаты ВСУ минировали территории
0
279
10:32 20.03.2025
Ситуация с торговыми пошлинами США вызвала раскол внутри Евросоюза — Politico
0
366

Возврат к списку