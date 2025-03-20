Польше не стоит проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике — Грызлов
12:20 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не рекомендует Варшаве проверять оборонительные возможности РФ и Белоруссии на практике. Об этом заявил ТАСС посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Грызлов напомнил, что в рамках состоявшейся в Москве 13 марта встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоялся обмен ратификационными грамотами по двустороннему Договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. «Таким образом, этот исторический документ вступил в силу. В совокупности с ранее заключенными двусторонними соглашениями он дает нам полное право отвечать на внешние угрозы с применением соразмерных их масштабу сил и средств, используя весь имеющийся арсенал. На месте руководства Польши я бы не рисковал проверять наши оборонительные возможности на практике», — подчеркнул он.
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