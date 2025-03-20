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Белоусов в Дагестане проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии

13:20 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал развитие инфраструктуры Каспийской флотилии в ходе рабочей поездки в Республику Дагестан. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе совещания Андрей Белоусов заслушал доклады главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Александра Моисеева и командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева по вопросам организации боевой подготовки военнослужащих флотилии, обустройстве инфраструктуры пункта базирования кораблей и вводу в строй новых объектов причального фронта», — сказали в ведомстве.

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