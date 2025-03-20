Карасин и Беседа возглавят делегацию экспертов РФ на переговорах с США по Украине — Ушаков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На переговоров экспертных групп России и США по Украине делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«С российской стороны в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Это, действительно, опытные переговорщики, хорошо разбирающиеся в международной проблематике», — сообщил он.