Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана президентом Международного олимпийского комитета

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двукратная олимпийская чемпионка Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Выборная конференция прошла в рамках 144-й сессии МОК в Греции.

На пост также претендовали президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций британец Себастьян Коу, президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, вице-президент Международного олимпийского комитета испанец Хуан Антонио Самаранч — младший, президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн из Иордании.

Ковентри станет первой женщиной, возглавившей МОК. Она вступит в должность 24 июня, до этого дня руководить комитетом будет его предыдущий глава — немец Томас Бах.