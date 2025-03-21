Запад перешел к обсуждению патрулирования украинского неба вместо отправки войск — FT

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Коалиция желающих» переключилась на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По мнению старшего научного сотрудника Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джека Уотлинга, смена тематики переговоров отражает отсутствие возможностей у ВС Великобритании разместить на Украине значительное число военнослужащих после урегулирования конфликта.

В четверг премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая перед командованием штаба зарубежных межвойсковых операций королевских ВС на севере Лондона, заявил, что Великобритания разрабатывает планы военных сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки после урегулирования конфликта.