Запад перешел к обсуждению патрулирования украинского неба вместо отправки войск — FT
09:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Коалиция желающих» переключилась на обсуждение патрулирования воздушного пространства и обеспечение морской безопасности Украины вместо отправки войск. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По мнению старшего научного сотрудника Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джека Уотлинга, смена тематики переговоров отражает отсутствие возможностей у ВС Великобритании разместить на Украине значительное число военнослужащих после урегулирования конфликта.
В четверг премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, выступая перед командованием штаба зарубежных межвойсковых операций королевских ВС на севере Лондона, заявил, что Великобритания разрабатывает планы военных сухопутных, морских и воздушных операций на Украине для обеспечения соблюдения мирной сделки после урегулирования конфликта.
НОВОСТИ
- 10:32 21.03.2025
- В 11 регионах России затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка — МЧС
- 10:20 21.03.2025
- США в рамках сделки с Киевом хотят забрать под свой контроль АЭС — FT
- 10:05 21.03.2025
- Орбан готов открыть шампанское, если РФ и США договорятся по Украине без самой Украины
- 10:00 21.03.2025
- Необходимо новое соглашение по Боснии и Герцеговине либо ее разделение — Додик
- 09:20 21.03.2025
- На горящей нефтебазе на Кубани произошел взрыв, пострадали двое пожарных
- 09:05 21.03.2025
- США и Украина в самое ближайшее время подпишут соглашение по ресурсам — Трамп
- 09:00 21.03.2025
- За ночь уничтожены 43 БПЛА над четырьмя регионами РФ
- 21:55 20.03.2025
- «Роснефть» в 2024 году получила рекордную выручку – 10,1 трлн рублей
- 21:30 20.03.2025
- Ковентри: Мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и поддержать спортсменов из всех конфликтных зон
- 21:05 20.03.2025
- Каллас считает себя «оптимальным человеком» для переговоров с представителями Украины и РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать