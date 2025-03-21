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Затонувшие части танкеров в Керченском проливе будут подняты в 2026 году

15:12 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затонувшие части танкеров в Керченском проливе планируется поднять в следующем году, заявил глава Минтранса Роман Старовойт журналистам. До этого времени их оградят специальными устройствами — коффердамами, и откачают мазут.

«Сроки следующие: мы должны в этом году, до наступления осенних штормов, обеспечить локализацию затонувших частей коффердамами с тем, чтобы исключить возможность выхода в открытое море мазута. А в следующем году при получении технологии мы постараемся уже обеспечить подъем и коффердамов и всех трех затонувших частей», — сказал он.

Как заявил вице-премьер Виталий Савельев, установка защитных коффердамов не помешает судоходству в районе, устройствам также не грозит шторм.

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