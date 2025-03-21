ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. военных — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 10 365 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Так, по данным ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 2 295 человек, «Запад» — более 1 670, «Южной» — до 1 615, «Центр» — более 3 235, «Восток» — более 1 040, «Днепр» — более 510 военных.