ВСУ потеряли за неделю более 10 тыс. военных — МО РФ
15:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки более 10 365 военных, сообщили в Минобороны РФ.
Так, по данным ведомства, за неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 2 295 человек, «Запад» — более 1 670, «Южной» — до 1 615, «Центр» — более 3 235, «Восток» — более 1 040, «Днепр» — более 510 военных.
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