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Годовая инфляция в России, по оценке на 17 марта, составила 10,2% — ЦБ РФ

17:00 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России, по оценке на 17 марта, составила 10,2%, в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться, следует из пресс-релиза ЦБ РФ.

«В январе — феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12,0% в IV квартале 2024 года. Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля. Годовая инфляция, по оценке на 17 марта, составила 10,2%», — отмечает ЦБ, указывая, что в базовом сценарии в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться на фоне охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности.

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