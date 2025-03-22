Силы РФ формируют огневой мешок для ВСУ в центре Часова Яра в ДНР — Марочко
09:30 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие продвигаются сразу на нескольких направлениях в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике. Бойцы РФ формируют огневой мешок для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающейся удержаться в центре города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о ситуации в самом населенном пункте Часов Яр, то после закрепления на севере и продвижения в данном населенном пункте с уже новых, подготовленных позиций мы начали продвигаться на юг, тем самым охватывая украинскую группировку, которая находится в районе Днепропетровской улицы. Также могу сказать, что серьезные успехи у наших войск есть в продвижении по улице Спартака и улице Чехова. Сейчас остается небольшой клочок у украинских боевиков в центре города, который они пытаются удержать. Но если они будут продолжать вести оборонительные действия именно на этих позициях, то очень велика вероятность, что наши войска просто отрежут эту группировку и возьмут в огневой мешок», — сказал он.
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