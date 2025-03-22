Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и уйти на вторые роли — Bild

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может потерять власть и оказаться на вторых ролях в европейской политике. Об этом пишет газета Bild.

Фон дер Ляйен часто называют «самой влиятельной женщиной Европы», отмечает издание. Однако Bild полагает, что в будущем ее может ждать переход на вспомогательные роли. Газета подчеркивает, что Брюссель стал терять инициативу в украинском вопросе. Ее перехватывают Париж и Лондон.

Многие хотят видеть во главе ЕС человека, с которым администрация президента США Дональда Трампа была бы вынуждена считаться. Вице-президент США Джей Ди Вэнс просто покинул посвященный искусственному интеллекту саммит в Париже, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь, отмечает издание.