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НОВОСТИ

Байдена лишили допуска к секретной информации

14:00 22.03.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп принял решение о лишении доступа к секретной информации бывшего президента страны Джо Байдена и всех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных сотрудников предыдущей американской администрации, сообщил Белый дом.

В опубликованной президентом записке для глав департаментов и агентств говорится: "Я решил, что доступ к секретной информации больше не отвечает национальным интересам".

В список тех, кто лишен доступа, попали, в частности, бывший вице-президент Камала Харрис, госсекретари Энтони Блинкен и Хиллари Клинтон, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и другие.

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