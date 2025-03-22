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Обученного персонала для управления АЭС Украины не хватит ни у одной страны — глава ЗАЭС

16:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна страна не обладает достаточным количеством квалифицированного персонала для технического управления и обеспечения безопасности трех украинских атомных станций. Речь может идти только о менеджменте, такое мнение высказал в беседе с ТАСС директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.

«Что значит управление? Управляться могут финансовые потоки, кадровая политика, инвестиционная политика. Технически станциями будет управлять персонал, который этому обучен. Ни у кого сейчас нет достаточно персонала обученного и квалифицированного для того, чтобы в данный момент управлять украинскими станциями. Люди, которые обеспечивают безопасность и эксплуатацию блоков, — это штучный товар во всех странах. Нет нигде тысячи [специалистов], которые ничего не делают и ждут, когда построят атомную станцию, и они пойдут туда работать. В Америке в том числе специалистов, подготовленных к управлению атомными станциями, тоже ограниченное количество. Как и у нас, как и на Украине. Поэтому <…> управление, о котором говорится в этих заявлениях, это чисто менеджмент», — считает Черничук.

Однако, добавил он, обучить персонал за относительно короткий срок работе на станции в другой стране возможно. «Нашего специалиста, который умеет управлять нашим реактором, за относительно небольшой промежуток времени можно подготовить для того, чтобы он смог приехать и управлять таким же блоком американской станции. И специалиста американского, скорее всего, тоже можно обучить, если исключить языковой барьер», — полагает директор ЗАЭС.

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