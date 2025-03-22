Венгрия не снимет вето на прием Украины в ЕС из-за ситуации в Закарпатье — Сийярто
21:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не снимет вето на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока венгерскому меньшинству в Закарпатье не будут возвращены отнятые у него права. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, побывавшей неделю назад в Киеве.
«Сегодня мы обсудили по телефону с моей новой австрийской коллегой продолжающиеся нарушения прав венгерской общины в Закарпатье и интеграционные усилия Украины. Я ценю готовность Беаты Майнль-Райзингер помочь, но ситуация остается такой, что украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у нее в 2015 году. Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям», — написал Сийярто на своей странице в соцсети.
«Таким образом, пока сохраняется эта печальная ситуация, не может быть и речи о каком-либо прогрессе на переговорах о вступлении Украины в ЕС», — подытожил венгерский министр.
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