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НОВОСТИ

Пентагон отправил на Ближний Восток вторую авианосную группу

16:00 23.03.2025 Источник: Интерфакс

Вторая авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Carl Vinson должна прибыть на Ближний Восток для усиления американской группировки в регионе через две-три недели, сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

Министр обороны США Пит Хегсет распорядился направить на Ближний Восток второй авианосец, который в настоящее время находится в Тихом океане, на фоне решения о нанесении массированных американских авиаударов по объектам йеменских хуситов.

В настоящее время в Красном море находится американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS Harry Truman.

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