Член политбюро ХАМАС убит при израильском ударе на юге Газы
09:05 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Бархум убит в результате израильского удара по югу сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным его источников, Бархум, который заведовал финансовыми активами ХАМАС в Газе, погиб в результате обстрела медицинского комплекса «Насер» в городе Хан-Юнис. В ХАМАС подтвердили его гибель, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.
Бархум с декабря 2023 года внесен в британский санкционный список, а с июня 2024 года находится под ограничительными мерами ЕС.
Всего при ударе Израиля по Хан-Юнису погибли по меньшей мере пять человек.
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