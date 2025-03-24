Член политбюро ХАМАС убит при израильском ударе на юге Газы

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Бархум убит в результате израильского удара по югу сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, Бархум, который заведовал финансовыми активами ХАМАС в Газе, погиб в результате обстрела медицинского комплекса «Насер» в городе Хан-Юнис. В ХАМАС подтвердили его гибель, соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале радикалов.

Бархум с декабря 2023 года внесен в британский санкционный список, а с июня 2024 года находится под ограничительными мерами ЕС.

Всего при ударе Израиля по Хан-Юнису погибли по меньшей мере пять человек.