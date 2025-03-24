Президент Алжира заявил, что военные соглашения с США не поставят под сомнение дружбу с РФ
09:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные соглашения, подписанные Алжиром с США, не поставят под сомнение его дружеские отношения с РФ, Китаем и Индией. Об этом заявил президент североафриканской страны Абдельмаджид Теббун.
«Двусторонние отношения с США улучшаются с каждым днем. Мы недавно подписали с Вашингтоном военные соглашения», — цитирует главу государства Алжирское радио. При этом президент отметил, что «эти соглашения [с США] не поставят под сомнение дружеские отношения [Алжира] с Россией, Китаем и другими странами, такими как Индия».
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