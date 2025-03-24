Более 200 тысяч иностранцев сдали биометрию для получения сим-карты

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 200 тысяч иностранных граждан зарегистрировались с начала 2025 года в Единой биометрической системе, чтобы получить сим-карту, а 80% регистраций приходится на жителей стран ближнего зарубежья. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы.

«Более двухсот тысяч иностранных граждан зарегистрировались в Единой биометрической системе с начала 2025 года, чтобы оформить новую сим-карту или продлить срок действия уже выпущенной сим-карты», — рассказали в пресс-службе.

В центре отметили, что в числе прошедших регистрацию граждане более 100 стран — от Австралии до Японии, однако при этом порядка 80% регистраций иностранцев приходится на жителей стран ближнего зарубежья.