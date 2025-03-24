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Регулярное морское прибрежное сообщение на Черном море могут возобновить в 2025 г.

10:05 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минтранс РФ прорабатывает возобновление регулярного морского прибрежного сообщения на Черном море в навигацию текущего года совместно с региональными властями и представителями бизнеса. Об этом сообщили в министерстве по итогам встречи главы Минтранса Романа Старовойта с депутатом Госдумы Константином Затулиным.

«Возобновление регулярного морского прибрежного сообщения на Черном море в навигацию 2025 года прорабатывается при участии региональных властей и представителей бизнеса», — говорится в сообщении.

Как отметили в Минтрансе РФ, по поручению президента ранее были организованы скоростные морские пассажирские перевозки в Азово-Черноморском бассейне. Они пользовались спросом в 2024 году: по линии Сочи — Анапа — Сочи судно «Ялта» с 9 июня по 24 июля перевезло более 5 тыс. человек. А с мая по октябрь на линии Новороссийск — Геленджик — Сочи «Севастополем» воспользовались около 30 тыс. пассажиров.

Помимо этого на встрече обсуждался вопрос о возможности возобновления прямого авиасообщения с Байконуром.

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