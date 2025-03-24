Только каждый шестой украинец, находящийся в Польше, хочет вернуться на Украину — опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только каждый шестой украинский гражданин, находящийся в настоящее время в Польше, планирует вернуться на Украину после окончания военных действий. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Планы граждан Украины в случае окончания войны», проведенного агентством OTTO Work Force Central Europe по заказу интернет-портала infor.pl.

«За более чем два года число людей, декларирующих желание вернуться на Украину после окончания войны, драматически сократилось с почти 50% до всего 16%. Длительный конфликт и неуверенность в будущем привели к тому, что мигранты с Украины прижились в Польше», — прокомментировал результаты исследования руководитель агентства Томаш Дудек.

По данным исследования, 62% украинских граждан не намерены после окончания конфликта возвращаться на Украину. Еще 22% пока не приняли решение по этому вопросу.

Из тех украинцев, кто решил вернуться на родину, лишь 5% планируют сделать это сразу после окончания конфликта. 6% называют срок возвращения в «несколько месяцев», а 86% признались, что их возвращение произойдет «не так быстро».

69% респондентов полагают, что военные действия продлятся еще долгое время, 15% считают, что они закончатся в этом году, а 8% называют временем окончания военных действий 2026 год.