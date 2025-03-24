Выплаты по беременности школьницам могут привести к дальнейшим отказам от детей — эксперт

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение правительства Орловской области выплачивать по 100 тыс. рублей школьницам, ожидающим ребенка, при постановке на учет в консультации может привести к негативным последствиям, в частности, к безответственным беременностям и в итоге — к оставлению этих детей без попечения родителей. Такое мнение выразила ТАСС первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Ранее на сайте правительства Орловской области был размещен документ, который вносит изменения в указ губернатора региона. Он устанавливает единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей при постановке на учет по беременности не только студенткам очной формы обучения, но и учащимся общеобразовательных организаций.

«У такой инициативы есть очень много рисков, как правило, настолько молодые люди еще не совсем сознательно и ответственно относятся к своим каким-то жизненным решениям. Для школьницы 100 тысяч рублей — это очень большая сумма, возможность получить такие серьезные деньги может привести к совершенно негативным последствиям, безответственным беременностям, рождениям детей и потом оставлениям этих детей без попечения родителей. Это тоже, к сожалению, может быть результатом вот такой странной меры поддержки», — сказала Тополева-Солдунова.

Она напомнила о предостережениях врачей, что в раннем возрасте девушки часто не готовы к беременности и рождению ребенка ни физиологически, ни психологически. «Девушки такого младшего возраста очень редко становятся беременными осознанно. У нас есть, конечно, регионы южные, где есть традиции ранней беременности, но и там нужно очень осторожно к этому всему относиться. Просто так раздавать деньги любым категориям женщин независимо от возраста, состояния здоровья, психологического состояния — это странная мера», — считает эксперт.