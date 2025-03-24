В Белоруссии начата проверка боевой готовности вооруженных сил — Минобороны
17:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в своем телеграм-канале.
«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении.
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