0
0
180
НОВОСТИ

В Белоруссии начата проверка боевой готовности вооруженных сил — Минобороны

17:00 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в своем телеграм-канале.

«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 24.03.2025
Корабль ВМФ РФ осуществил минные постановки в Балтийском море
0
79
17:32 24.03.2025
Израиль готов к военному решению вопроса иранской ядерной программы — и. о. посла
0
136
17:12 24.03.2025
Украина обманывает Венгрию и не возвращает права венграм в Закарпатье — Сийярто
0
177
16:47 24.03.2025
Банковские аналитики рекомендуют покупать акции «Роснефти»
0
214
16:32 24.03.2025
В Раде назвали шокирующими заявления Уиткоффа по урегулированию на Украине
0
306
16:12 24.03.2025
Израиль не откажется от празднования 9 Мая и будет представлен на параде — и. о. посла
0
278
16:00 24.03.2025
В Швеции не считают США надежным военным союзником — опрос
0
288
15:32 24.03.2025
Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 190 военных
0
269
15:12 24.03.2025
Британцы считают расходы на социальную сферу важнее, чем на оборону — опрос
0
327
15:00 24.03.2025
США откажут более чем 500 тыс. лиц в выдаче статуса легальных мигрантов
0
390

Возврат к списку