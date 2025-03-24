В Белоруссии начата проверка боевой готовности вооруженных сил — Минобороны

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверка боевой готовности вооруженных сил началась в Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны в своем телеграм-канале.

«Сегодня по поручению президента Республики Беларусь государственным секретариатом Совета безопасности Республики Беларусь начата проверка боевой готовности вооруженных сил», — говорится в сообщении.