США должны поддерживать контакт с Россией — Госдеп
18:40 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не могут не поддерживать связь с Россией, отсутствие коммуникации с Москвой не имеет смысла. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«США не общались с Россией на протяжении трех лет, коммуникация отсутствовала на протяжение трех лет, — сказала она в интервью телеканалу Fox Business. — Не разговаривать с такой страной как Россия <…> для Америки не имеет смысла».
В свою очередь в отношении Ирана Брюс отметила, что после возобновления президентом США Дональдом Трампом политики максимального давления у Тегерана не остается другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров по ядерной программе. «Они знают, что президент настроен серьезно <…>, и им придется сесть за стол переговоров», — указала она.
Переговоры между представителями России и США начались в понедельник утром. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. В состав американской делегации вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
По словам помощника президента России Юрия Ушакова, основной темой консультаций заявлено возобновление черноморской зерновой инициативы. Таких договоренностей достигли в ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп.
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