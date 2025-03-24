Стороны близки к прекращению огня на Украине, в том числе в Черном море — Госдеп
22:40 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В настоящее время стороны близки к прекращению огня на Украине, в том числе в Черном море, а затем смогут начать обсуждать и дальнейшие вопросы по урегулированию конфликта. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.
«Мы близки к этому <…>, мы никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня», — сказала Брюс, добавив, что США работают с РФ и Украиной в том числе над прекращением огня в Черном море. По ее словам, после этого стороны смогут начать обсуждение дальнейших вопросов.
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