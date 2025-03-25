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Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион

09:32 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары баллистическими ракетами по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

«Ракетные войска Йемена нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим. ТАСС) баллистической ракетой „Зульфикар“ и гиперзвуковой баллистической ракетой „Палестина-2“. Операция успешно достигла своей цели», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

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