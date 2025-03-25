Полмира мечтает о такой «диктатуре», как в Белоруссии — Лукашенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полмира мечтает о такой «диктатуре» реальных дел и интересов граждан, как в Белоруссии. Об этом заявил на церемонии инаугурации президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Полмира мечтает о нашей диктатуре, диктатуре реальных дел и интересов наших людей», — сказал он.