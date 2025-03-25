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НОВОСТИ

Израиль окажет максимальное давление на ХАМАС — офис премьера о наземной операции

13:32 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль будет оказывать максимальное давление на ХАМАС всеми возможными способами. Об этом сообщил ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что израильские власти планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа.

«Израиль примет все возможные меры по освобождению всех наших заложников и будет оказывать максимальное давление на ХАМАС, чтобы все похищенные вернулись домой как можно скорее», — сказал Гендельман.

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