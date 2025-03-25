Израиль окажет максимальное давление на ХАМАС — офис премьера о наземной операции
13:32 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль будет оказывать максимальное давление на ХАМАС всеми возможными способами. Об этом сообщил ТАСС советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.
Так он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal о том, что израильские власти планируют проведение крупномасштабной наземной операции в секторе Газа.
«Израиль примет все возможные меры по освобождению всех наших заложников и будет оказывать максимальное давление на ХАМАС, чтобы все похищенные вернулись домой как можно скорее», — сказал Гендельман.
НОВОСТИ
- 14:00 25.03.2025
- США и Украина обсуждают прекращение огня в Черном море и атак на энергообъекты — Bloomberg
- 13:20 25.03.2025
- Картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского — Песков
- 13:05 25.03.2025
- Полмира мечтает о такой «диктатуре», как в Белоруссии — Лукашенко
- 13:00 25.03.2025
- Суд разрешил Эстонской православной церкви изменить название
- 12:35 25.03.2025
- Переговоры в Эр-Рияде были техническими, их содержание не обнародуют — Песков
- 12:20 25.03.2025
- Дом в Махачкале, где произошел взрыв, был несанкционированно подключен к газу
- 12:05 25.03.2025
- Израиль разрабатывает план оккупации сектора Газа — FT
- 12:00 25.03.2025
- ЕК просит, чтобы домохозяйства в ЕС имели запасы воды и еды на случай кризиса — El País
- 11:32 25.03.2025
- РФ в авангарде борьбы за более справедливое мироустройство — Нарышкин
- 11:20 25.03.2025
- Папа Римский знал, что мог умереть — лечащий врач понтифика
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать