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ЕС ждет поставок графита с Украины, чтобы закрыть 10% своих потребностей — Еврокомиссия

16:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предупредила Украину, что Брюссель продолжает рассчитывать на поставки украинских ресурсов, в частности графита, которые позволят закрыть 10% европейских потребностей в нем. Об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Стефан Сежурне на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о планах Еврокомиссии относительно украинских редкоземельных минеральных ресурсов.

«В отношении Украина у нас уже подписан меморандум о взаимопонимании по редкоземельным ресурсам. В ходе визита в Киев я напомнил властям Украины, что ЕС ожидает развития этого сырьевого партнерства с Украиной. В частности, речь идет о графите, поставки которого с Украины могут позволить закрыть 10% потребностей ЕС», — сказал Сежурне.

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