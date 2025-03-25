ЕС ждет поставок графита с Украины, чтобы закрыть 10% своих потребностей — Еврокомиссия

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия предупредила Украину, что Брюссель продолжает рассчитывать на поставки украинских ресурсов, в частности графита, которые позволят закрыть 10% европейских потребностей в нем. Об этом сообщил заместитель главы Еврокомиссии Стефан Сежурне на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о планах Еврокомиссии относительно украинских редкоземельных минеральных ресурсов.

«В отношении Украина у нас уже подписан меморандум о взаимопонимании по редкоземельным ресурсам. В ходе визита в Киев я напомнил властям Украины, что ЕС ожидает развития этого сырьевого партнерства с Украиной. В частности, речь идет о графите, поставки которого с Украины могут позволить закрыть 10% потребностей ЕС», — сказал Сежурне.