Годовая инфляция в РФ в марте будет на уровне 8% или даже ниже — ЦБ
17:12 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Годовая инфляция в России в марте сложится на уровне февральских значений — около 8% или даже ниже, заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в Госдуме.
«В ноябре — декабре [2024 года] текущий рост цен был 14%, это очень много. Это был пик. В январе текущая инфляция была меньше 11%, в феврале — меньше 8%. В марте, по всей видимости, будет на уровне февраля или даже несколько ниже. В следующий год мы намерены войти с текущей инфляцией 4%», — сказал Заботкин.
По его словам, в 2026 году инфляция ожидается на уровне 4%, в 2025 году прирост цен будет более значительным.
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