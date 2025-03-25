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Ни одна страна пока не согласилась на переселение палестинцев — и. о. посла Израиля в РФ

17:40 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна страна пока не согласилась принять палестинцев при их возможном переселении из Газы в будущем. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в РФ Александр Бен Цви.

Дискуссия о возможном переселении жителей сектора Газа вспыхнула с новой силой в начале февраля текущего года, когда президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о переселении палестинцев из анклава в другие страны региона — Египет и Иорданию. В СМИ также была информация, что палестинцы могут быть переселены в Сирию, Сомали и Судан. На вопрос ТАСС о том, выходил ли Израиль на контакт с властями этих стран, Бен Цви ответил отрицательно.

«Это проект. Некоторые из этих стран сказали, что даже не получили такого обращения. Некоторые говорят, что они не согласны и так далее. Была такая идея относительно Иордании, например. И относительно даже более далеких стран. Но пока я не вижу, что кто-то действительно согласился и говорит: „Давайте это делать“. Этого я не вижу», — отметил он.

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