Украина и США достигли договоренности по Черному морю и по вопросу ударов по объектам энергетики - Умеров

18:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава делегации Украины на переговорах в Эр-Рияде Рустем Умеров подтвердил достижение договоренностей с США по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и внедрению полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре.

«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море <…>. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов относительно полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России», — написал он в X.