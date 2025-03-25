0
0
5
НОВОСТИ

Украина и США достигли договоренности по Черному морю и по вопросу ударов по объектам энергетики - Умеров

18:37 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава делегации Украины на переговорах в Эр-Рияде Рустем Умеров подтвердил достижение договоренностей с США по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и внедрению полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре.

«Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию, прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море <…>. Все стороны договорились внедрить договоренности президентов относительно полного запрета ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России», — написал он в X.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 25.03.2025
Ни одна страна пока не согласилась на переселение палестинцев — и. о. посла Израиля в РФ
0
155
17:12 25.03.2025
Годовая инфляция в РФ в марте будет на уровне 8% или даже ниже — ЦБ
0
204
17:00 25.03.2025
Госдума вводит штраф до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде
0
229
16:32 25.03.2025
Рекордное число госслужащих США ищет новую работу на фоне сокращений DOGE — исследование
0
275
16:12 25.03.2025
ВС РФ освободили Малые Щербаки в Запорожской области и Мирное в ДНР
0
302
16:00 25.03.2025
ЕС ждет поставок графита с Украины, чтобы закрыть 10% своих потребностей — Еврокомиссия
0
360
15:45 25.03.2025
Сбер вошел в число самых дорогих банковских брендов Европы
0
377
15:32 25.03.2025
Европа должна делать больше в сфере обороны для сохранения помощи США — глава МО Норвегии
0
348
15:12 25.03.2025
Киев продолжил бить по энергоинфраструктуре на фоне переговоров в Эр-Рияде — Минобороны РФ
0
397
15:00 25.03.2025
ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 260 военных и танк
0
416

Возврат к списку