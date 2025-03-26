Испания, Италия и Франция отвергают план главы ЕК по перевооружению ЕС — Politico

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Испании, Италии и Франции отказываются от плана по перевооружению Европы (Rearm Europe), предложенного председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, эти государства «отвергают программу Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов за счет кредитов, опасаясь увеличения и без того тяжелого долгового бремени». Как заявил изданию высокопоставленный дипломат ЕС, «некоторые страны серьезно сомневаются в осуществимости» данного плана и стараются избегать дальнейшего роста задолженности.

Подобная тупиковая ситуация рискует сорвать планы Брюсселя по отправке большего количества оружия из Европы на Украину, говорится в публикации.

Фон дер Ляйен ранее выдвинула план перевооружения сообщества на сумму 800 млрд евро, который предусматривает заимствование странами Евросоюза до 150 млрд евро на оборону.